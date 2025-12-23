Vinculan al Presunto Asesino de Jesús Gail, Hermano de “Markitos Toys”

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra un hombre acusado del delito de homicidio calificado, por hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2025 en la delegación El Sauzal de Rodríguez, en el municipio de Ensenada. La resolución judicial se emitió luego de que la Fiscalía General del Estado presentara los datos de prueba relacionados con el caso, derivado de un ataque armado que provocó la muerte de una persona.

De acuerdo con la información oficial, el imputado fue identificado como Armando Adrián “N”, quien enfrenta el proceso penal por su presunta participación directa en el homicidio.

¿Cómo sucedió el ataque armado en Ensenada?

Los hechos se registraron momentos antes de las 18:04 horas, cuando la víctima se encontraba saliendo de un restaurante ubicado en el kilómetro 104 de la carretera libre Tijuana–Ensenada.

Según la narrativa del caso, en ese punto la víctima fue interceptada y atacada con disparos de arma de fuego, lo que le provocó lesiones de gravedad que derivaron en su fallecimiento. Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga a bordo de un vehículo, generando un operativo posterior para ubicar a los presuntos implicados y recabar indicios relacionados con el ataque.

Con el avance de las investigaciones, se estableció que los agresores huyeron en un automóvil de color guinda, el cual fue localizado posteriormente abandonado en el fraccionamiento Colinas del Mar, también en Ensenada. Este hallazgo formó parte de los elementos integrados en la carpeta de investigación para reconstruir la ruta de escape y la mecánica de los hechos.

La víctima fue indentificada como Jesús Gail, hermano de "Markitos Toys".

Fue después de la mitad del proceso de indagatoria cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida logró identificar plenamente a la víctima como Jesús Gail “N”. Asimismo, las diligencias permitieron establecer la presunta responsabilidad de Armando Adrián “N” en el ataque.

Con base en estos elementos, el imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión y presentado ante un juez de control. Tras analizar los datos aportados por la Fiscalía General del Estado, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado, al considerar que existían elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal.

El caso se mantiene abierto en espera de las siguientes etapas, mientras las autoridades judiciales y ministeriales avanzan conforme a los plazos legales establecidos, con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

