Hombre Resulta Lesionado por Disparo y es Asegurado con el Arma en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron a un hombre lesionado por arma de fuego y decomisaron un revólver calibre .357 en la colonia Mariano Matamoros Sur, tras un reporte emitido por la Central de Radio durante la medianoche del 24 de diciembre.

De acuerdo con la información oficial, el reporte alertaba sobre una persona herida por disparo de arma de fuego a un costado de una unidad tipo pick up y de una tienda de abarrotes, señalando además que el lesionado presuntamente portaba el arma.

Hombre se autolesiona con arma de fuego

Al arribar al sitio, los agentes localizaron a un hombre cubierto con una cobija, vestido con camisa negra y pantalón de mezclilla azul. Mediante comandos verbales, los oficiales le solicitaron incorporarse; sin embargo, el individuo indicó que no podía hacerlo, manifestando que se había auto lesionado en una de sus extremidades.

El sujeto se identificó como Ramón “N” y confirmó que llevaba un arma de fuego fajada a la cintura, por lo que los elementos procedieron al aseguramiento de un revólver calibre .357, así como a la detención preventiva del individuo.

Paramédicos arribaron al lugar tras la solicitud de apoyo médico y determinaron que presentaba una lesión no grave en la pantorrilla, sin salida de proyectil. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para su valoración médica, quedando bajo custodia policial en el área de urgencias.

Finalmente, se elaboró el Informe Policial Homologado con detenido, el cual fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

APG