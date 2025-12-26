Detienen a Conductor por Intento de Soborno a Policía tras Manejar Alcoholizado en Tijuana

Un conductor fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Tijuana luego de reprobar el examen de alcoholímetro y presuntamente intentar sobornar a un agente, durante un filtro preventivo instalado en la colonia Zona Norte.

Conductor ofrece dinero a cambio de evitar sanción por conducir alcoholizado

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves 26 de diciembre, cuando oficiales realizaban un operativo de alcoholímetro y detectaron un vehículo Ford cuyo conductor presentaba aliento alcohólico.

El automovilista, identificado como Kevin Emmanuel “N”, fue entrevistado por los agentes y posteriormente trasladado a la caseta de alcoholímetro para la aplicación de la prueba correspondiente, misma que no aprobó, quedando en espera de ser presentado ante un Juez Municipal.

Mientras se encontraba dentro del área delimitada del operativo, el conductor se aproximó a un oficial y ofreció mil pesos en efectivo, presuntamente a cambio de evitar la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual fue asegurado de inmediato.

La SSPCM reiteró que los filtros de alcoholímetro en Tijuana tienen como finalidad prevenir accidentes viales, así como salvaguardar la vida de conductores, peatones y terceros, especialmente durante temporadas de alta movilidad como las festividades decembrinas.

Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a no ofrecer dádivas ni sobornos a elementos policiales, recordando que estas acciones constituyen un delito, el cual es sancionado conforme a la ley.

