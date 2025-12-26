Persecución Termina con Pérdida Total de Patrulla tras Choque en BC; Hay Dos Agentes Heridos

Un hombre fue detenido la tarde del 25 de diciembre en Mexicali tras una persecución policiaca derivada de la detección de un vehículo con reporte de robo, hecho que movilizó a corporaciones de los tres niveles de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

Nota relacionada: Hombre Inicia Persecución y Termina Chocando Contra una Patrulla de Policía en Tijuana

El incidente ocurrió luego de que autoridades identificaran una camioneta presuntamente robada circulando por la colonia Progreso, situación que dio origen a un operativo coordinado que concluyó en la colonia Constitución, con daños materiales y policías lesionados.

De acuerdo con la información oficial, la intervención inició cuando el sistema C5 Baja California emitió una alerta por una camioneta color arena, con placas del estado de California, la cual contaba con reporte de robo. A partir de esta notificación, agentes de la Policía Municipal intentaron interceptar la unidad y solicitaron al conductor que detuviera su marcha, sin que este atendiera la indicación.

Nota relacionada: Persona Prensada y una Patrulla Destruida Deja Fuerte Choque en Tijuana

Ante la negativa del automovilista, se desató una persecución que avanzó por diversas vialidades. A la movilización se sumaron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y posteriormente agentes de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de ubicar y detener al conductor.

El hombre terminó por chocar contra una patrulla de la Policía.

La persecución se prolongó hasta la colonia Constitución, donde el sujeto embistió una unidad de la Policía Municipal que intentaba cerrarle el paso. En ese punto, el impacto provocó daños totales a la patrulla, la cual terminó colisionando contra otros dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la calle Joaquín Herrera, generando un escenario de riesgo en la zona.

Como resultado del choque, dos agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali resultaron lesionados. Ambos oficiales fueron atendidos por personal de emergencia y trasladados a un hospital para recibir una valoración médica profesional, mientras el operativo continuaba para asegurar al presunto responsable.

Nota relacionada: Patrulla de Policía Vuelca en Carretera de Baja California; hay Dos Agentes Heridos

Tras el impacto, el conductor fue finalmente detenido e identificado como Javier Antonio “N”, de 33 años de edad y originario de Mexicali. El hombre fue trasladado para la elaboración del Informe Policial Homologado, quedando a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso, junto con el vehículo asegurado.

Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados durante la persecución y determinar la situación legal del detenido conforme a los procedimientos establecidos.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP