Suspenden de su Grado a Agente tras Presuntamente Causar Choque en Ensenada; Esto Dijo la DSPM

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada informó sobre las acciones institucionales emprendidas tras un accidente de tránsito ocurrido recientemente en el fraccionamiento Valle Dorado, en el que se vio involucrado un agente de la DSPM. De acuerdo con la autoridad municipal, los hechos se registraron cuando el agente no se encontraba en funciones ni en servicio, por lo que se activaron los procedimientos legales y administrativos correspondientes para su atención.

En un comunicado emitido el pasado miércoles 17 de diciembre, la DSPM precisó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del incidente, se actuó conforme a la ley. La corporación señaló que el caso será atendido por las instancias competentes, sin distinción por la calidad del involucrado, y bajo los lineamientos que marca la normatividad vigente.

La autoridad municipal indicó que se integrará y presentará ante la Fiscalía General del Estado toda la documentación relacionada con el incidente, con el objetivo de dar seguimiento legal a los hechos y garantizar la reparación de los daños ocasionados. Este procedimiento forma parte de las obligaciones institucionales cuando se registra un hecho de tránsito que involucra a personal adscrito a la corporación, aun cuando no se encuentre en servicio activo.

De manera paralela, la DSPM informó que se dio vista a la Sindicatura Municipal y al área de Asuntos Internos, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones administrativas correspondientes. Estas instancias serán las responsables de analizar la actuación del agente involucrado y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que procedan conforme a los reglamentos internos.

El agente fue separado de su grado de manera preventiva.

Como parte de las medidas adoptadas, la corporación detalló que el elemento será separado de su grado de mando de manera preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones tanto en el ámbito legal como administrativo. Esta determinación busca asegurar que el proceso se realice sin interferencias y bajo criterios de imparcialidad, en tanto se esclarecen los hechos relacionados con el accidente vial.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró que no encubre ni respalda conductas que contravengan la normatividad, independientemente del cargo o función que desempeñe el personal involucrado. Al mismo tiempo, subrayó que estas acciones forman parte de los mecanismos institucionales para mantener la confianza ciudadana y el cumplimiento de la ley.

