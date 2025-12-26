Detienen a Hombre por Presuntamente Disparar en Vía Pública en Mexicali; Intentó Esconderse

Un hombre fue detenido la noche del 26 de diciembre en la colonia Alamitos, en Mexicali, luego de ser sorprendido en posesión de un arma de fuego y presuntamente realizando detonaciones en la vía pública. La intervención se dio durante un patrullaje preventivo efectuado por elementos del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal, quienes atendieron la situación al detectar una conducta que representaba un riesgo.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:29 horas, cuando agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal recorrían el cruce de las calles Jazmines y Salvador Díaz Mirón. En ese punto, los oficiales observaron a dos personas que presuntamente realizaban disparos con un arma de fuego tipo pistola, lo que motivó una intervención inmediata por parte de la unidad policial.

En el lugar, los agentes identificaron a uno de los individuos como el presunto responsable directo de las detonaciones. Se trataba de un hombre que vestía una chamarra café y un pantalón negro, y que fue observado accionando el arma en repetidas ocasiones, según el reporte de los elementos municipales.

Los sospechosos intentaron esconderse en un comercio de compra-venta de autos.

Al notar la presencia policial, ambos sujetos emprendieron la huida a pie e intentaron resguardarse dentro de un comercio dedicado a la compra y venta de automóviles. Ante esta situación, los elementos solicitaron apoyo adicional para asegurar el área y evitar que los individuos escaparan del sitio.

Durante la intervención, los agentes lograron detener al principal sospechoso, quien fue identificado como Jesús Alberto “N”, de 33 años de edad. En la revisión correspondiente, los policías le localizaron un arma de fuego tipo pistola, calibre .380, la cual contaba con un cargador desabastecido, motivo por el cual fue asegurada como parte del procedimiento.

Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de portación de arma de fuego, así como por su presunta participación en la realización de disparos en la zona. El segundo individuo que lo acompañaba logró darse a la fuga, sin que se reportaran personas lesionadas durante el incidente.

