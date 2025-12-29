Matan a Hombre a Balazos Dentro de su Auto en Tijuana

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado mientras se encontraba a bordo de su vehículo en la ciudad de Tijuana. El hecho ocurrió en la colonia Los Españoles, específicamente en la intersección de la avenida Industrial y el bulevar Federico Benítez López, donde se desplegó un operativo de seguridad y atención por parte de las autoridades.

Nota relacionada: Atacan a Hombre a Tiros Frente a Escuela en Tijuana; Murió Dentro de su Auto

Un hombre fue asesinado a tiros dentro de su auto en Tijuana.

De acuerdo con la información disponible, la víctima se encontraba dentro de su automóvil cuando fue atacado con disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte en el lugar. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias previas al ataque. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos, por lo que el caso permanece bajo investigación.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para asegurar el área y preservar la escena. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo presente para llevar a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de indicios y el inicio de la carpeta de investigación que permitirá esclarecer lo ocurrido.

Nota relacionada: Asesinan a Balazos a Menor de 17 Años en Mexicali; Estaba Huyendo de sus Agresores

La vialidad fue cerrada parcialmente durante varias horas.

La presencia de las autoridades en el cruce de la avenida Industrial y el bulevar Federico Benítez López derivó en el cierre parcial de la vialidad, lo que afectó la circulación vehicular en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el móvil del ataque ni las líneas de investigación que se siguen, limitándose a confirmar que se trata de un hecho violento que será analizado dentro del marco legal correspondiente.

El caso continúa en proceso de investigación, mientras se espera que las autoridades competentes aporten mayores datos conforme se obtengan resultados de las diligencias realizadas.

Historias recomendadas:

Información de Ixshel Gómez

RCP