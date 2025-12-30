Incendio Deja Dos Personas Sin Vida y Daños Totales en Viviendas de La Morita en Tijuana

Un incendio registrado la mañana de este martes en la colonia La Morita, en Tijuana, dejó como saldo dos personas sin vida y daños totales en al menos dos viviendas, informaron autoridades municipales.

Te podría interesar: Aseguran Armas de Fuego, Cartuchos y Equipo Táctico Dentro de Vehículo Robado en Tijuana

Dos personas sin vida tras incendio en la Morita

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana Municipal (SSPCM), a través de la Dirección de Bomberos de Tijuana, el siniestro se originó en una casa rodante, propagándose rápidamente hacia una vivienda aledaña, ambas con pérdidas totales. Una tercera casa presentó daños parciales en el techo.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para realizar las labores de contención y control del fuego, evitando que el fuego se extendieran a más domicilios, especialmente ante las condiciones meteorológicas adversas, que favorecen la propagación de incendios.

Durante los trabajos de escombrado y búsqueda de posibles víctimas, fueron localizadas dos personas sin vida al interior de una de las viviendas afectadas. El hallazgo fue notificado a las autoridades correspondientes, quienes quedaron a cargo de las investigaciones para determinar la causa y origen del incendio.

La SSPCM lamentó el fallecimiento de las víctimas y exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas en el hogar, como evitar la quema de basura, retirar maleza y vegetación seca al menos a cinco metros alrededor de las viviendas, así como mantener en condiciones seguras los tanques o líneas de abastecimiento de gas.

Historias recomendadas:

APG