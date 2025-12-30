Reportan Incendio en Yonke de Patrullas en Tijuana ¿Cuántos Vehículos se Dañaron?

Un incendio registrado la tarde del 30 de diciembre en un yonke ubicado en el fraccionamiento Vista Bella, en Tijuana, fue atendido y controlado por elementos del cuerpo de Bomberos, tras un reporte recibido a través de la línea de emergencias 911.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad municipal, el reporte movilizó de manera inmediata a las unidades de emergencia hacia el sitio, donde se confirmó que el fuego se desarrollaba dentro de un predio utilizado como yonke. Las labores iniciales se enfocaron en controlar las llamas y evitar su propagación a áreas colindantes, considerando las condiciones del lugar y el tipo de objetos almacenados.

Incendio en Yonke de patrullas en Tijuana deja varias unidades dañadas.

Durante las primeras evaluaciones se determinó que el incendio afectó aproximadamente a 15 patrullas en desuso que ya habían sido dadas de baja, así como a dos remolques que se encontraban en el mismo espacio. Las unidades dañadas no formaban parte del parque vehicular operativo; sin embargo, los daños materiales fueron visibles y requirieron una intervención prolongada para asegurar la zona.

A medida que avanzaron las labores de control, se confirmó que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro. Una vez controlada la situación, la atención se centró en el origen del incendio.

Un hombre fue detenido como presunto responsable del incendio en el Yonke.

Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos en el área, lo que permitió ubicar a un hombre señalado como presunto responsable de haber provocado el incendio. El individuo fue identificado como Ángel “N”, quien fue asegurado por los agentes municipales y será puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente.

El incidente concluyó con el control total del incendio y la detención del presunto responsable, sin que se registraran víctimas mortales o heridos. Las autoridades mantienen el seguimiento del caso para esclarecer las circunstancias en las que se originó el fuego y definir las responsabilidades conforme a la ley.

