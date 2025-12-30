¿Cómo Están los Tiempos de Línea en Tijuana?: Reporte de Garitas en Vivo Hoy 30 de Diciembre
|
N+
-
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos prolongados
COMPARTE:
Este 30 de diciembre la espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos prolongados, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Matan a Hombre a Balazos Dentro de su Auto en Tijuana
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 45 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 5 minutos | 9 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 45 hora | 4 líneas
- Peatonal normal: 45 minutos | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 25 minutos | 4 líneas
- Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 30 minutos | 3 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 30 minutos | 3 líneas
- Peatonal normal: 15 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
- Sarampión en Baja California: Suben a 15 los Casos Confirmados
- Detienen a Hombre con Varios Envoltorios de Cristal tras Operativo en Tijuana; Esto Pasó
- Ola de Violencia en Mexicali Deja Siete Homicidios en Menos de 24 Horas
APG