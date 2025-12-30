Inicio Tijuana ¿Cómo Están los Tiempos de Línea en Tijuana?: Reporte de Garitas en Vivo Hoy 30 de Diciembre

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos prolongados

Este 30 de diciembre la espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos prolongados, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 45 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 5 minutos | 9 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 45 hora | 4 líneas
  • Peatonal normal: 45 minutos | 17 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 25 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Peatonal normal:  15 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

