Incendian Vehículo Frente a Edificio Habitacional en Fraccionamiento de Culiacán

Un vehículo fue incendiado de forma intencional en el patio frontal de un domicilio del fraccionamiento Zona Dorada, en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán, Sinaloa.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre, elementos de seguridad y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar el incendio, aunque la unidad fue consumida en su totalidad. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Video: Desalojan a 200 Familias Desplazadas por Violencia de Predio en Sinaloa

Cabe señalar que la tarde del martes 30 de diciembre, el mismo conjunto habitacional fue blanco de un ataque armado que dejó daños en al menos tres departamentos y en un automóvil estacionado, el cual presentó impactos de bala.

Este caso se suma a la serie de incendios provocados y agresiones armadas registradas en Culiacán y otros municipios de Sinaloa en un contexto de violencia sostenida.

Noticia relacionada: Vuelca y se Incendia Tráiler en la Carretera México 15 en Los Mochis, Sinaloa; Esto se Sabe

Auto se quema dentro de hotel en Culiacán

El pasado lunes 29 de diciembre, se registró una movilización de elementos de rescate en la zona de Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa, por un vehículo que se incendiaba al interior del estacionamiento de un hotel ubicado en el bulevar Rotarismo casi esquina con el bulevar Enrique Félix Castro.

Socorristas de Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos municipal, arribaron para realizar las labores de rescate y apagar el fuego. La zona fue acordonada y fueron evacuadas alrededor de 15 personas, quienes presentaron diversos niveles de intoxicación al haber inhalado humo.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, por lo que las autoridades serán las encargadas de investigar los hechos. El vehículo incendiado fue una camioneta modelo reciente y otro más que resultó con daños menores; también parte de la infraestructura del edificio.

Historias recomendadas: