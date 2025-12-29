Vuelca y se Incendia Tráiler en la Carretera México 15 en Los Mochis, Sinaloa; Esto se Sabe

La mañana de este lunes 29 de diciembre se registró un accidente tipo volcadura con incendio de un tractocamión sobre la carretera México 15, a la altura del kilómetro 2, en la zona industrial de la salida sur de la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

Por causas aún no determinadas, la pesada unidad fue consumida por el fuego tras volcar en dicho tramo carretero, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación vehicular.

Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia

Tras el reporte, autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego, asegurar la zona y evitar riesgos adicionales para los automovilistas que transitaban por el sector. El siniestro obligó a reducir la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o fallecidas, ni sobre las causas que originaron el accidente. Las autoridades competentes continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y restablecer por completo la vialidad.

