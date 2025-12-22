Inicio Sinaloa Reportan Incendio Dentro del Centro de Internamiento de Adolescentes en Culiacán

Reportan Incendio Dentro del Centro de Internamiento de Adolescentes en Culiacán

Un incendio dentro del Centro de Internamiento de Adolescentes movilizó al cuerpo de Bomberos sin presentar lesionados en Culiacán, Sinaloa.

Reportan Incendio Dentro del Centro de Internamiento de Adolescentes en Culiacán. Foto: SSP Sinaloa

Derivado de un ventilador que se sobrecalentó, un colchón terminó incendiado dentro del Centro de Internamiento de Adolescentes ubicado en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con Seguridad Pública de Sinaloa, el conato de incendio fue atendido en un principio por los guías técnicos y posteriormente sofocado por el personal de Bomberos.

No se reportaron lesionados tras el incendio en el Centro de Internamiento de Adolescentes

Por fortuna, no se reportaron lesionados después del incendio del colchón en el Centro de Internamiento de Adolescentes ya que los internados se encontraban fuera del edificio en deportes.

Así mismo el personal de seguridad realizó las labores de vigilancia correspondientes para el resguardo de los menores internos y del personal administrativo.

