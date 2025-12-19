IMSS Reporta a 13 Niños con Malestares en Guardería de Culiacán; Esto Sabemos

Mendiante un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa informó que recibió notificación sobre 13 menores que presentaron malestares, principalmente vómito y temperatura elevada. El reporte lo hizo llegar la directora de la estancia infantil.

Personal del Departamento de Guarderías activó de manera inmediata los protocolos de atención médica, canalizando a las niñas y los niños a los servicios de urgencias para su valoración y atención oportuna.

Respecto a la salud de los menores se sabe de momento que ninguno se encuentra en estado grave y que 11 permanecen en observación médica.

Un equipo integrado por personal técnico especializado, entre ellos un epidemiólogo y coordinadoras zonales realizan una revisión exhaustiva en el área para identificar puntualmente las posibles causas del incidente.

Suspenden temporalmente salas de guardería en Culiacán

Las autoridades mencionaron que se ha instruido contacto directo con cada familia a fin de dar seguimiento puntual a su evolución médica. De momento se determinó la suspensión temporal de las salas en las que se presentó esta situación para verificar y asegurar las condiciones óptimas antes de retomar el servicio.

IMSS señaló que mantiene estrecha coordinación y comunicación permanente con la coordinación estatal de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud del Estado.

