Mujer es Asesinada a Balazos Frente al Hospital General de Los Mochis, Sinaloa

La tarde de este viernes, una mujer fue localizada sin vida frente al Hospital General de Los Mochis, en el municipio de Ahome, Sinaloa, luego de haber sido asesinada con un disparo de arma de fuego cuando se encontraba al interior de un vehículo estacionado en el exterior del nosocomio.

El hecho fue reportado a los números de emergencia, luego de que se alertara sobre una persona aparentemente inconsciente dentro de un automóvil compacto en color blanco, el cual se encontraba detenido frente a las instalaciones hospitalarias.

Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a la mujer; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la frente.

La víctima fue identificada como Rosenda “M”, de aproximadamente 38 años de edad, quien presuntamente era originaria de la ciudad de Los Mochis.

Tras confirmarse el deceso, el área fue acordada por las autoridades, mientras que elementos de la Dirección de Investigación Pericial Zona Norte de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para dar fe del fallecimiento y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer este hecho violento ocurrido frente a un hospital público de la ciudad.

