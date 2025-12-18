Realizan Ataque Armado Contra Casino en Plaza Comercial en Culiacán, Sinaloa

La mañana de este jueves 18 de diciembre, un casino ubicado en una plaza comercial, en el sector Villa Universidad, de Culiacán, Sinaloa, fue blanco de un ataque armado, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y generó alarma entre comerciantes y automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió a tiros contra el establecimiento de juegos de azar localizado sobre la Calzada Las Américas, en el tramo comprendido entre las calles Neptuno y Caporal. El inmueble presentó múltiples impactos de arma de fuego, principalmente en la fachada y el acceso principal.

En el lugar quedaron esparcidos diversos casquillos percutidos de grueso calibre. A pesar de los daños materiales ocasionados, no se reportaron personas lesionadas, confirmaron autoridades en el sitio.

No se registró un incendio total del inmueble

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar para asegurar el perímetro y evitar riesgos para la población, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación, así como personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, acudieron para recabar indicios balísticos, documentar los daños y dar inicio a la carpeta de investigación que permita esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Aunque no se registró un incendio total del inmueble, las autoridades confirmaron que los daños materiales fueron considerables, por lo que el casino permanecerá bajo resguardo mientras continúan las indagatorias.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, y el caso continúa en investigación por parte de la Fiscalía de Sinaloa.

