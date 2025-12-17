Balacera Deja a Trabajador del SAT y Exelemento de FGE Muertos en Culiacán

Una balacera registrada al sur de la ciudad de Culiacán dejó como saldo dos hombres sin vida y uno más lesionado por impactos de arma de fuego, en hechos ocurridos sobre la calle Bahía de Ohuira, en la colonia Nuevo Culiacán. El ataque generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones.

Entre las víctimas mortales se confirmó que una se desempeñaba como trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la otra había sido exelemento de la Fiscalía General del Estado.

¿Cómo ocurrió el ataque armado donde murieron dos hombres?

De acuerdo con la información disponible, el ataque armado ocurrió cuando sujetos no identificados dispararon en repetidas ocasiones en la zona habitacional. Vecinos del lugar reportaron el hecho a los números de emergencia, lo que provocó la llegada de paramédicos de la Cruz Roja y de elementos de distintas corporaciones de seguridad. Al arribar, los socorristas localizaron a dos hombres sin signos vitales y a un tercero con lesiones por arma de fuego.

Uno de los hombres asesinados fue encontrado sin vida a bordo de una camioneta de color blanco, la cual se encontraba en el área donde se registró la agresión. La segunda víctima mortal fue localizada a un costado de un expendio de cerveza del mismo sector.

Paramédicos brindaron atención médica de emergencia al tercer hombre lesionado, quien presentaba impactos de arma de fuego y fue estabilizado en el lugar antes de ser trasladado para recibir atención especializada. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud, ni sobre la mecánica exacta del ataque.

Tras asegurar la zona, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes, así como para resguardar el perímetro mientras personal de la Fiscalía del Estado iniciaba las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y recabar indicios.

Horas después del ataque, las autoridades confirmaron la identidad de las dos víctimas mortales. Se informó que uno de ellos respondía al nombre de Luis Enrique, de 53 años de edad, quien laboraba como trabajador del Servicio de Administración Tributaria. La segunda víctima fue identificada como Carlos Humberto, exelemento de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien en su momento estuvo adscrito al área de Delitos Patrimoniales.

El área permaneció bajo vigilancia mientras se completaban los trabajos periciales y se levantaban los cuerpos para su traslado. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer este hecho violento ocurrido en la colonia Nuevo Culiacán y determinar las responsabilidades correspondientes.

