Encuentran Cuerpo Envuelto en una Lona Sobre la Vía Pública en Tijuana

La mañana de este lunes 15 de diciembre fue localizado el cuerpo sin vida de una persona envuelto en una lona sobre la calle Sierra de Juárez, en la colonia Camino Verde de Tijuana. El hallazgo fue reportado a primeras horas del día, lo que movilizó a corporaciones de seguridad hasta el sitio para verificar la situación y asegurar el área donde se encontraba el cuerpo.

Nota relacionada: Localizan Cuerpo de Hombre con Presuntos Signos de Violencia en Canalización del Río Tijuana

El cuerpo estaba sobre la vía pública.

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo se encontraba abandonado sobre la vía pública, envuelto completamente en una lona. Al momento de ser localizado, la víctima no había sido identificada. Las primeras observaciones indicaban que el cuerpo presentaba aparentes huellas de violencia, así como manchas hemáticas visibles en distintas partes.

Tras confirmarse el hallazgo, elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar con el objetivo de resguardar la zona y evitar el acceso de personas ajenas a la investigación. La calle Sierra de Juárez fue delimitada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes y preservar posibles indicios relacionados con el caso.

Nota relacionada: Persona Sin Vida Es Localizada Envuelta en una Lona en San Marcos, Mexicali

Minutos después, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio y quedaron a cargo de las investigaciones. El personal especializado inició con los procedimientos necesarios para documentar la escena, recabar información preliminar y coordinar el levantamiento del cuerpo.

La víctima tenía huellas visibles de violencia.

Con el avance de las diligencias, se confirmó que la víctima presentaba signos visibles de violencia, situación que será analizada a detalle por las autoridades investigadoras.

Hasta el cierre de la edición, no se había logrado establecer la identidad de la persona localizada ni se contaba con información sobre posibles responsables. Tampoco se reportaron personas detenidas en relación con este caso, por lo que las indagatorias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido.

El área permaneció bajo resguardo durante el desarrollo de las diligencias, mientras las autoridades continuaban con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Historias recomendadas:

Información de Ixshel Gómez

RCP