Hallan a Dos Mujeres Sin Vida en Camino de Terrasería de Tijuana; Tenían Huellas de Violencia

Durante la noche del domingo 14 de diciembre, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos mujeres en la colonia Obrera primera sección, en el municipio de Tijuana. El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:09 horas, sobre un camino de terracería a la altura de la calle Esteban Baca Calderón, en la delegación San Antonio de los Buenos, tras un reporte atendido por autoridades municipales.

Encuentran los cuerpos de dos mujeres atadas en un camino de terrasería en Tijuana.

De acuerdo con la información disponible, el incidente fue clasificado como homicidio doloso. Las víctimas corresponden a dos personas del sexo femenino que hasta el momento no han sido identificadas. Una de ellas tendría una edad aproximada de entre 25 y 30 años, mientras que la segunda oscilaría entre los 20 y 25 años de edad, según las primeras estimaciones realizadas en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte sobre la presencia de los cuerpos. Al arribar, confirmaron el hallazgo de ambas víctimas sobre el camino de terracería, por lo que procedieron a acordonar la zona para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios relacionados con los hechos violentos.

Conforme avanzaron las diligencias iniciales, se informó que los cuerpos de las dos mujeres presentaban huellas visibles de violencia. Además, se indicó que ambas víctimas se encontraban atadas de pies y manos al momento de ser localizadas.

Continúan investigando la escena para conocer la identidad de las víctimas y cómo llegaron al sitio.

Una vez asegurado el perímetro, la escena quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Personal especializado inició los trabajos de procesamiento del lugar, así como la recopilación de evidencia que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso. Tampoco se ha dado a conocer información adicional sobre la posible identidad de las víctimas, ni sobre las líneas de investigación que se siguen, limitándose a confirmar los datos recabados en el sitio del hallazgo.

