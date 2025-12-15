Aseguran Arsenal en Terreno Presuntamente Usado para Peleas de Gallos en BC

Un operativo de seguridad realizado el 14 de diciembre en una zona rural del municipio de Tecate, Baja California, derivó en el decomiso de un arsenal presuntamente vinculado a una facción de una organización delictiva con presencia en distintas regiones del país. La movilización fue resultado de una denuncia ciudadana y de trabajos previos de vigilancia y análisis de información, sin que se reportaran personas detenidas durante la intervención.

De acuerdo con la información disponible, el despliegue fue encabezado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fuerza Estatal y corporaciones municipales, quienes se coordinaron para atender un reporte recibido a través del número de emergencias 911. En la llamada se alertó sobre la presencia de sujetos armados en un predio ubicado en una zona apartada de Tecate.

Las labores de inspección condujeron a las autoridades hasta un terreno que presuntamente era utilizado para la realización de peleas de gallos clandestinas. Al arribar al sitio señalado, los elementos de seguridad no localizaron personas en el lugar, por lo que procedieron a realizar una revisión preventiva del área y de un vehículo que se encontraba en el predio.

¿Qué fue lo que se aseguró durante el operativo en Tecate?

Durante la inspección del vehículo, las corporaciones de seguridad aseguraron diversos objetos y materiales, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Entre lo decomisado se encuentra lo siguiente:

Cuatro armas largas de grueso calibre.

Decenas de cartuchos útiles de distintos calibres.

12 cargadores para armas de fuego.

Tres chalecos balísticos.

Placas vehiculares de fabricación hechiza.

Una camioneta con reporte de robo.

Una bolsa con mariguana.

Una vez asegurado el arsenal y los objetos localizados, las autoridades informaron que las armas serán sometidas a análisis balísticos. Estos estudios permitirán determinar si los artefactos asegurados pudieron haber sido utilizados en hechos de violencia registrados recientemente en la región.

