Explosión de Mina de Gas Deja Pareja con Quemaduras Graves en Urbivilla del Prado II, Tijuana

Una explosión provocada presuntamente por una fuga de gas se registró la mañana de este martes al interior de un domicilio ubicado en la Privada Aniceto, en el fraccionamiento Urbivilla del Prado II del municipio de Tijuana.

Dos heridos tras explosión de mina de gas

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 7:50 de la mañana, cuando una mina de gas explotó dentro de la vivienda, dejando como saldo a un hombre y una mujer con quemaduras de segundo grado en el rostro y las extremidades superiores.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a ambas personas, mismas que fueron trasladadas por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de emergencia permanecieron en la zona para asegurar el área y descartar riesgos adicionales.

APG