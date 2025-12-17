Reabren Circulación en Autopista Mazatlán-Tepic tras Hechos Violentos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa informó que la tarde de este miércoles 17 de diciembre fue restablecido por completo el libre tránsito en el kilómetro 180 de la autopista Mazatlán–Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, luego de que autoridades del Grupo Interinstitucional concluyeran las maniobras necesarias en la zona.

De acuerdo con la información oficial, las acciones realizadas permitieron liberar totalmente la circulación vehicular en este tramo carretero, el cual había sido afectado por una situación de riesgo. La dependencia estatal precisó que, una vez garantizadas las condiciones de seguridad, se procedió a permitir nuevamente el paso de automovilistas, transportistas y usuarios que transitan por esta importante vía de comunicación entre Sinaloa y Nayarit.

Las autoridades señalaron que, pese a la reapertura de la autopista, los operativos de seguridad continúan activos en Escuinapa, como parte de las labores de vigilancia y prevención. En este sentido, se indicó que las corporaciones mantienen presencia en distintos puntos del municipio para dar seguimiento a la situación y atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública aclaró que las detonaciones reportadas durante las últimas horas en la zona no estuvieron relacionadas con nuevos hechos de violencia, sino que correspondieron a la destrucción controlada de algunos explosivos que fueron localizados en el área. Dichas acciones fueron realizadas por las autoridades como parte de los protocolos de seguridad, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo para la población.

¿Por qué se tenía bloquedo el paso en la autopista Mazatán-Tepic?

Esta actualización se da luego de que, durante la mañana del mismo miércoles, la dependencia estatal confirmara la presencia de hechos delictivos en el municipio de Escuinapa, situación que derivó en el bloqueo de la autopista Mazatlán–Tepic. En ese momento, se informó que autoridades de los tres niveles de gobierno habían desplegado un operativo interinstitucional para atender los acontecimientos y resguardar la zona.

En el comunicado previo, la Secretaría de Seguridad Pública recomendó a la población evitar el área en la medida de lo posible y atender las indicaciones de las autoridades, mientras se realizaban los trabajos para despejar la autopista. Durante ese lapso, la circulación fue desviada hacia la carretera libre como ruta alterna, en tanto se desarrollaban las labores de seguridad.

Hasta el momento, la dependencia no ha proporcionado información adicional sobre personas lesionadas o detenidas derivadas de los hechos registrados en Escuinapa. No obstante, se mencionó que las acciones de las corporaciones de seguridad pública se mantienen activas en el municipio.

Con la reapertura total del tránsito en la autopista Mazatlán–Tepic, las autoridades indicaron que la circulación se desarrolla con normalidad en el tramo afectado, al tiempo que continúan los operativos de vigilancia para preservar la seguridad y el orden en la zona sur del estado.

