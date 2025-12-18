Caso Leydi y Alexa: CNDH Emite Recomendación a Defensa por Asesinato de Niñas en Sinaloa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hoy, 18 de diciembre de 2025, por el caso de una familia agredida a balazos en mayo de este año en Badiraguato, Sinaloa.

El organismo informó que se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos, por el uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego de personal militar, que derivó en la muerte de dos niñas y lesiones a otros dos menores de edad y dos adultos.

Por ello, solicitó a la Defensa efectuar los trámites para proceder a la inmediata reparación integral del daño ocasionado, que además incluye ofrecer una disculpa institucional.

¿Qué ocurrió en mayo en Badiraguato?

De acuerdo con la queja presentada ante la CDNH, el pasado 6 de mayo de 2025 la camioneta en la que circulaba la familia en el poblado de La Cieneguilla, Badiraguato, fue agredida a balazos por militares asignados a la seguridad del personal de la Fiscalía Genera del Estado de Sinaloa.

Los soldados —adscritos al 42 Batallón de Infantería de Guamúchil— rodearon la unidad y apuntaron sus armas hacia los ocupantes, a quienes ordenador descender. Dos de ellos dijeron que no portaban armas y que únicamente transportaban a niñas y adolescentes.

Violación a los derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que al accionar sus armas de fuego, los militares no privilegiaron la adopción de medidas para garantizar o salvaguardar la vida y la integridad de quienes viajaban en la camioneta.

Y aunque los soldados dijeron la agresión fue porque escucharon disparos, “no se cercioraron de que éstos provinieran de sus ocupantes”.

La investigación, añadió la CDNH, permitió acreditar violaciones graves a los derechos humanos por el uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego, que derivó en lo siguiente:

Vulneración al derecho a la vida de las dos víctimas que murieron.

Vulneración a la integridad personal y seguridad jurídica de cuatro personas más.

Vulneración al interés superior de la niñez y al derecho a la familia.

Lo anterior “al acreditarse que militares utilizaron de manera desproporcionada la fuerza al interceptar el vehículo en que se desplazaban”.

Y es que el organismo dijo que tampoco se advierte que el personal castrense intentara maniobras menos letales de primera instancia en contra de los ocupantes de la camioneta, y que el uso de las armas de fuego en su contra haya sido estrictamente inevitable.

Reparación del daño ocasionado

De acuerdo con la CNDH, no se puede determinar que haya existido intención de los militares, pero sí hay una “suma de indicios que los convierten en directamente responsables de los hechos frente a la obligación máxima que tenían, como agentes del Estado, para proteger la vida e integridad de las víctimas”.

Por ello, se solicitó al titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, efectuar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para proceder a la inmediata reparación integral del daño ocasionado.

Dicha reparación debe incluirá:

Medida de compensación y/o compensación complementaria correspondiente

y/o compensación complementaria correspondiente Gestionar que se les brinde la atención médica, psicológica y/o tanatológica que requieran.

que requieran. Colaborar en el trámite de las denuncias que la CNDH inicie ante el Órgano Interno de Control competente sobre la responsabilidad administrativa de los militares implicados

que la CNDH inicie ante el Órgano Interno de Control competente sobre la de los militares implicados Dar seguimiento a las investigaciones iniciadas tanto en la Fiscalía General de la República ( FGR ) como en el fuero militar.

iniciadas tanto en la Fiscalía General de la República ( ) como en el Impartir un curso de capacitación especializado en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Emitir una circular con el contenido de dicho curso.

La Defensa deberá ofrecer una disculpa institucional en la que se reconocerán los hechos y aceptará la responsabilidad por las violaciones graves a derechos humanos.

en la que se reconocerán los hechos y aceptará la responsabilidad por las violaciones graves a derechos humanos. Restituir el vehículo en el que se transportaba la familia y que pertenece a una de las víctimas.

