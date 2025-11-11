Caso Leydi y Alexa: Detienen a 6 Militares por Niñas Asesinadas en Enfrentamiento en Badiraguato

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, dio avances del caso de Leydi y Alexa, las dos niñas asesinadas durante un enfrentamiento armado entre militares y civiles en Badiraguato, Sinaloa, el pasado 6 de mayo.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 11 de noviembre de 2025, el general Ricardo Trevilla Trejo informó que por el caso se abrieron carpetas de investigación y que hay 6 militares detenidos.

Se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República, de inmediato, y también con la Fiscalía de Justicia Militar.

Cabe recordar que familiares de las víctimas de 7 y 11 años han mostrado su indignación ante las versiones de los hechos dadas por las autoridades tras el asesinato de las menores. Aunque el gobierno del estado declaró que las niñas fueron víctimas de un “fuego cruzado”, los familiares lo descartaron.

Militares implicados en el caso están en prisión de Mazatlán

El secretario de la Defensa Nacional explicó que en el caso de la Fiscalía de Justicia Militar, el juez dictó prisión para los seis militares implicados en la muerte de las niñas Leydi y Alexa, mismo que se encuentran en la prisión de Mazatlán, Sinaloa.

Se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos que están involucrados y la Fiscalía General de la República lleva el seguimiento del tema del homicidio, donde se vieron afectadas las dos niñas.

