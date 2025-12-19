Fuerte Incendio se Reporta en el Relleno Sanitario de Culiacán; Esto se Sabe al Momento

Este viernes 19 de diciembre se informó acerca del incendio que se registra desde la madrugada en el relleno sanitario, el cual ya es atendido y se trabaja hasta sofocarlo, esto según información proporcionada por las autoridades de Protección Civil de Culiacán.

Se dio a conocer que como primeros respondientes arribaron al punto elementos de Bomberos, quienes en coordinación con personal del Ayuntamiento de Culiacán, Protección Civil y de la Policía Municipal, trabajan desde esta madrugada para sofocar un incendio que se registra en el relleno sanitario de la ciudad.

Video Se Incendia Relleno Sanitario en Culiacán, Sinaloa | N+

El Coordinador Municipal de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que además de los camiones de dos estaciones de Bomberos, en estas labores se utilizan 4 pipas, además de una máquina especializada conocida como bulldozer y un payloader.

En estos momentos nos encontramos trabajando en coordinación con una fuerza de dos estaciones de los bomberos Culiacán, así como con pipas, y maquinaria para sofocar y cortar el incendio que se encuentra en el relleno sanitario en este momento.

Noticia relacionada: Sujetos Atacan Vivienda e Incendian una Camioneta en Culiacán; Esto se Sabe

Cuadrillas especializadas combaten el incendio del relleno sanitario en Culiacán

Explicó el funcionario que en estos momentos se trabaja de manera estratégica en dos frentes; una cuadrilla está enfocada en abrir una brecha con la maquinaria para evitar que se propague el fuego, y otra cuadrilla se encuentra dedicada para sofocar las llamas que se registran en este sector de Culiacán.

Se enfatizó que las tareas continuarán hasta lograr controlar y sofocar por completo el incendio, se hizo un llamado a la población para que no se alarme por esta situación que está debidamente atendida por las áreas de Protección Civil además de cuerpos de emergencias que buscan finiquitar la situación lo antes posible.

Historias Recomendadas:

FPF