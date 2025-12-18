Localizan Cuerpo Sin Vida en Inmediaciones del Arroyo Agustina Ramírez en Culiacán

Fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en las inmediaciones del arroyo de la Agustina Ramírez, cerca de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, en la colonia Issstesin, al norte de Culiacán.

El hallazgo se registró este jueves en el cruce de la calle Segunda y la avenida Cuarta, donde el cadáver fue encontrado junto a un automóvil Toyota Corolla de color gris. La víctima presentaba impactos de arma de fuego y se encontraba completamente cubierta, envuelta en plástico negro, encintada y tapada con un edredón, lo que impidió conocer sus características físicas y vestimenta.

Esperan a familiares para identificar a la víctima

El reporte fue realizado a través del servicio de emergencias, lo que movilizó a elementos de distintas corporaciones policiacas. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio, confirmaron el hecho y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente, las fuerzas federales dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cuyos peritos y agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes. Tras las labores iniciales, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde quedó bajo resguardo del Ministerio Público en espera de que familiares acudan a realizar la identificación legal con la documentación requerida.

