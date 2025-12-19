Intento de Robo de Vehículo en Culiacán Deja una Persona Lesionada y un Detenido

Durante la mañana de este viernes 19 de diciembre se registró un intento de despojo de vehículo que derivó en detonaciones de arma de fuego en el municipio de Culiacán, Sinaloa, hecho que generó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad.

Aseguran Arma de Fuego y Vehículo Tras el Incidente

El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 de la mañana sobre el bulevar Jesús Kumate y Las Torres, donde un hombre resultó herido y otro más fue detenido. Además, las autoridades aseguraron un vehículo y un arma de alto poder que quedó abandonada sobre el camellón central.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina, así como peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes se encargaron de procesar la escena conforme a los protocolos establecidos. También acudió el Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se llevará a cabo el proceso de identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información adicional sobre este hecho violento. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, se den a conocer más detalles de manera oficial.

Derivado de las labores de las corporaciones de seguridad, el tráfico vehicular en la zona se vio afectado, registrándose circulación lenta durante varias horas. Fue necesario el apoyo de elementos de Tránsito Municipal para agilizar el flujo vehicular y liberar la vialidad.

