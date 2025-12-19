Sujetos Armados Vandalizaron e Incendiaron Una Vivienda y Un Vehículo en Culiacán

Una vivienda en la colonia Chapultepec, fue vandalizada la mañana de este viernes por un grupo armado que derribó el portón e incendió el vehículo provocando que el incendio se propagara en la cochera de inmueble.

El cuerpo de bomberos de Culiacán arribó al lugar con dos camiones para sofocar el incendio en la vivienda ubicada por el bulevar Diego Valadés Ríos y Eustaquio Buelna.

El siniestro provoco tráfico en el malecón debido al cierre de las vialidades a fin de evitar otro accidente.

En hechos aislados, el pasado miércoles 17 de diciembre, una vivienda fue vandalizada en Lomas de Guadalupe en Culiacán, Sinaloa.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal intentaron que el incendio de una camioneta en llamas que se encontraba en la cochera no se propagara.

Minutos después arribaron elementos del equipo de bomberos quienes combatiendo, controlaron y sofocaron completamente el incendio en la vivienda ubicada en el sector de Lomas de Guadalupe, y que alertó a los habitantes de la zona.

De acuerdo a versiones, los vecinos escucharon un golpe seguido de la explosión de la camioneta que fue utilizada para reventar el portón de la vivienda y posteriormente prenderle fuego.

