Matan a Policía Municipal en Vía Pública del Sector Centro de Culiacán

Un elemento activo de la Policía Municipal de Culiacán fue asesinado la tarde de este martes 23 de diciembre en el sector Centro de la ciudad, en un ataque armado registrado sobre la avenida Venustiano Carranza, entre las calles General Ángel Flores y General Antonio Rosales.

El hecho ocurrió cuando el agente ya había concluido su jornada laboral y se desplazaba por la zona, lo que generó una movilización inmediata de corporaciones de seguridad en una de las áreas con mayor afluencia del primer cuadro de la capital sinaloense.

El agente se encontraba fuera de servicio cuando fue atacado en vía pública.

De acuerdo con la información disponible, el policía municipal circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por civiles armados. En ese punto, los agresores abrieron fuego en su contra, disparándole en repetidas ocasiones y provocándole la muerte en el lugar. La agresión se registró en plena vía pública, lo que alertó a transeúntes y comerciantes del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de corporaciones federales y estatales, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Como parte de las primeras diligencias, se aseguró la motocicleta en la que se desplazaba la víctima y se iniciaron los trabajos correspondientes para el levantamiento de indicios que permitan esclarecer la mecánica del ataque y la posible identidad de los responsables.

¿Quíen era el agente asesinado en el sector Centro de Culiacán?

Fue después de estas primeras diligencias cuando se dio a conocer la identidad de la víctima. Se trató de Édgar Luciano, de 38 años de edad, quien se desempeñaba como elemento activo de la Policía Municipal de Culiacán. La confirmación de su identidad permitió a las autoridades notificar a sus familiares y continuar con el proceso legal correspondiente.

Posteriormente, se informó que el agente asesinado era hermano de Petra Emilia, también elemento de la Policía Municipal, quien fue privada de la vida en marzo pasado en la sindicatura de Costa Rica. Este antecedente fue integrado como parte del contexto del caso, sin que hasta el momento se haya establecido una relación directa entre ambos hechos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán informó que Édgar Luciano contaba con 13 años de servicio activo dentro de la corporación. Asimismo, señaló que se mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de las investigaciones y la búsqueda de los responsables del homicidio.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido en el sector Centro, mientras el caso permanece bajo investigación ministerial, en espera de que se determinen las responsabilidades correspondientes conforme avancen las diligencias legales.

