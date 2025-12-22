“No se Ha Dejado a Sinaloa Solo”: Sheinbaum Dice que Aún No Está Clara la Detención de 'El Mayo'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se ha dejado a Sinaloa solo ante el repunte de violencia en el estado, y que aún no está clara la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 22 de diciembre de 2025, la presidenta Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad que haga un balance, ya que “no se le ha dejado a Sinaloa solo”.

El gabinete de seguridad sigue yendo cada 15 días, cada 3 semanas a Sinaloa. No se le ha dejado a Sinaloa solo.

Noticia relacionada: Juez Pospone Fecha para Dictar Sentencia a “El Mayo”: Este Día Conocerá Condena en EUA

Violencia en Sinaloa

La titular del Ejecutivo Federal indicó que la violencia en Sinaloa se dio a partir de la entrega de ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos y de la ruptura del grupo delincuencial que opera en el estado.

El de Sinaloa es un tema que tiene sus particularidades, este inicio de la violencia en Sinaloa se da a partir de la entrega de El Mayo Zambada a EU y de esta ruptura del grupo delincuencial que opera en Sinaloa, provocada entre otras cosas por esta situación, que no ha quedado claro.

Explicó que a partir de la ruptura del grupo delincuencial se desató la violencia en el estado, que es distinta a la que se registra en otras regiones del país.

Nosotros no tomamos partidos por ningún grupo sino la protección de la población.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

