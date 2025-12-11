Juez Pospone Fecha para Dictar Sentencia a “El Mayo”: Este Día Conocerá Condena en EUA

Este jueves 11 de diciembre de 2025, un juez de Nueva York, Estados Unidos de América (EUA), pospuso la fecha para dictar sentencia en contra de Ismael El Mayo Zambada, quien en agosto pasado se declaró culpable de dos cargos relacionados con narcotráfico.

El juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó aplazar la fecha de sentencia de Zambada García, como lo había solicitado la defensa del cofundador del Cártel de Sinaloa.

Ahora, fijó como fecha para la audiencia de sentencia el 13 de abril de 2026 a las 10:00 hora local.

Cambio de fecha de sentencia

Cabe señalar que ya se había modificado con anterioridad el calendario judicial del caso contra El Mayo; el pasado 1 de diciembre, Cogan había adelantado la fecha de sentencia para el 12 de enero del próximo año.

Sin embargo, el abogado Frank Pérez presentó una solicitud formal para posponer 90 días la audiencia.

En la carta dirigida al tribunal, el defensor de Ismael Zambada García dijo que necesitaba tiempo adicional para preparar y presentar el memorándum de sentencia en nombre de su cliente.

Argumentó que “circunstancias recientes más allá de nuestro control han obstaculizado significativamente nuestra capacidad para reunir información mitigatoria necesaria”.

En respuesta, el juez Brian Cogan aceptó este jueves aplazar la fecha, por lo que la condena se conocerá hasta abril 2026.

Declaración de culpabilidad

El pasado mes de agosto, El Mayo se declaró culpable por dos cargos relacionados con narcotráfico: por delitos de empresa criminal continua y crimen organizado.

En una audiencia histórica de alrededor de 45 minutos en un tribunal federal de Nueva York, el narcotraficante reconoció varias acciones a lo largo de más de cinco décadas de actividad criminal.

Por ejemplo, admitió haber fundado el Cártel de Sinaloa y haber liderado la organización criminal de forma continua de enero de 1989 a enero de 2024.

También dijo que traficó más de un millón de toneladas de cocaína, que tuvo relación con el crimen organizado de Colombia y que sobornó a militares, policías y políticos de México.

Reconoció además el daño causado por las drogas ilegales y se responsabilizó por sus acciones.

“Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la población de Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo mi responsabilidad en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”, dijo.

Después de su declaración de culpabilidad, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, señaló que Zambada pasará el resto de su vida tras las rejas y morirá en una prisión estadounidense.

Expuso que el narcotraficante fue uno de los más prolíficos y poderosos traficantes de drogas en el mundo y recordó que fue socio de Joaquín El Chapo Guzmán; “mataron a múltiples personas brutalmente (…) Su reino de terror terminó”.

Con información de N+.

