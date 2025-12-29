Auto se Incendia Dentro de un Hotel en Culiacán; Causó la Evacuación y Atención de 15 Personas

Esta mañana de lunes 29 de diciembre, se registró una movilización de elementos de rescate en la zona de Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa.

La causa fue el incendio de un vehículo en el interior del estacionamiento de un hotel ubicado en el bulevar Rotarismo casi esquina con el bulevar Enrique Félix Castro.

Más de 10 personas fueron atendidas por haber inhalado humo

Testigos de los hechos y trabajadores del lugar llamaron a elementos de diversas corporaciones para que extinguieran las llamas.

Al llegar socorristas de Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos municipal, comenzaron con las labores de rescate y extinción del fuego.

Por lo que tuvieron que acordonar la zona y evacuar a alrededor de 15 personas, quienes presentaron diversos niveles de intoxicación al haber inhalado humo.

Se investigan las causas del incendio que consumió el auto

Después de apagar las llamas, el vehículo quedó totalmente quemado, por lo que fue catalogado como pérdida total.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas del incendio, por lo que las autoridades serán las encargadas de investigar los hechos.

El vehículo incendiado fue una camioneta Hyundai, modelo reciente y otro más que resulto con daños menores, así como parte de la infraestructura del edificio.

