Agresiones Armadas Dejan 2 Hombres Sin Vida y Al Menos 5 Personas Lesionadas en Culiacán

Dos hechos armados registrados la tarde de este lunes en el sector sur poniente de Culiacán dejaron como saldo dos hombres sin vida y al menos cinco personas lesionadas, entre ellas una mujer. Los incidentes ocurrieron casi de manera simultánea en las colonias Pemex y Libertad, poco antes de la una de la tarde.

De acuerdo con los primeros reportes, en uno de los puntos se localizó a dos hombres que perdieron la vida al interior de un inmueble tras recibir múltiples impactos de arma de fuego. Ambos fueron identificados como vecinos de la zona, de entre 50 y 55 años de edad.

En el mismo sitio, una tercera persona resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos de cruz roja para recibir atención médica. Durante el traslado, los socorristas brindaron auxilio a una mujer herida a un par de calles de distancia, en el cruce de la calle Guillermo Laveaga y la avenida Hilario Medina, en la colonia Libertad.

Confirmaron 2 personas sin vida y 5 lesionadas

Autoridades confirmaron que, en total, cinco personas resultaron heridas en ambos hechos, dos de ellas identificadas en el lugar. Todos los lesionados fueron llevados a distintos hospitales para su atención.

Elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno acordonaron las zonas y desplegaron un operativo, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre las características de quienes participaron en los hechos.

N+

Historias recomendadas:

JGMR