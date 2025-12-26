Explosiones en Escuinapa, Sinaloa, Incendian Restaurante en el Sector Santa Lucía

Durante este viernes 26 de diciembre, se registraron detonaciones de explosivos en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, las cuales fueron dirigidas contra un inmueble ubicado a un costado del almacén municipal, sobre la avenida Morelos, en el sector Santa Lucía.

De acuerdo con la información preliminar, las explosiones provocaron que el inmueble se incendiara, así como un restaurante cercano, generando alarma entre las personas que se encontraban en el sector, incluidos empleados del almacén municipal, quienes se retiraron del lugar como medida preventiva.

Bomberos y Protección Civil atienden el incendio

Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil se movilizaron hasta la zona para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros establecimientos o viviendas cercanas.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de estos hechos. Las autoridades no han informado sobre personas lesionadas, aunque se mantienen las evaluaciones de daños materiales en el área afectada.

Cabe señalar que, de acuerdo con autoridades locales, no es la primera vez que se registran explosiones en el municipio de Escuinapa, situación que ha generado preocupación entre habitantes de la región.

