Imputan a Operadores Financieros de un Grupo Criminal de Sinaloa. ¿Qué Delitos Cometieron?

Amplían el término de defensa de presuntos líderes criminales luego de varias horas de audiencia inicial. Los dos presuntos operadores financieros de un cártel con presencia en Sinaloa, detenidos en Zapopan, fueron imputados por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

La defensa de Mario Alfredo “N”, alias El 7, y Mario Lindoro “N”, alias El Niño, identificados como familiares de un líder delictivo, se apegó a la ampliación del término constitucional de las 144 horas en espera de la audiencia de vinculación, que pudiera realizarse el próximo fin de semana.

¿Cómo se llevó a cabo la detención de los dos presuntos líderes criminales?

Fue el pasado lunes 22 de diciembre cuando se realizaron, de manera simultánea, dos operativos en Zapopan con presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Marina, la Guardia Nacional y la Defensa, a través de los cuales se cumplimentaron dos órdenes de cateo en domicilios donde se presumía, mediante trabajos de inteligencia, se resguardaban los presuntos operadores financieros.

Fueron imputados por tres delitos federales. Foto: FGR

En un fraccionamiento de la colonia El Bajío quedó detenido Mario Alfredo “N”, alias El 7, de 44 años, mientras que en un domicilio ubicado sobre la calle León Tolstoi, en la colonia Vallarta Universidad, fue capturado su padre, Mario Lindoro “N”, alias El Niño, de 69 años

En tanto se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso, padre e hijo esperan su resolución recluidos en el penal de Puente Grande

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

