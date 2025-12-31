Cuatro Personas Resultan Heridas tras Explosión en Establecimiento de Gas en Tijuana

Cuatro personas resultaron lesionadas tras la explosión de una mina de gas registrada la mañana de este miércoles en un establecimiento de llenado ubicado sobre el bulevar Manuel J. Clouthier en el municipio de Tijuana.

Explosión de mina de gas deja cuatro heridos

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió mientras se realizaban labores de llenado de un cilindro de gas, cuando se produjo la explosión que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a los lesionados en el lugar y posteriormente los trasladaron a distintos hospitales para su valoración médica; uno de ellos fue reportado con lesiones de gravedad, mientras que los otros tres presentaron heridas de consideración.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil Municipal y Estatal, acordonaron el área como medida preventiva y realizaron una inspección para descartar riesgos adicionales para la población.

Las autoridades informaron que, tras la revisión inicial, se descartó la presencia de alguna fuga de gas en la zona. El establecimiento quedó bajo resguardo mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.

Información Perla Velázquez

