Vehículo Vuelca en la Carretera Transpeninsular Dejando Dos Lesionados

Una volcadura se registró la tarde de este 31 de diciembre sobre la carretera Transpeninsular, a la altura del kilómetro 115, en la delegación de San Vicente, al sur del municipio de Ensenada. De acuerdo con la información disponible, el percance dejó como saldo daños materiales y dos personas involucradas, una de las cuales resultó con lesiones.

El incidente fue reportado durante el transcurso de la tarde, momento en el que elementos del cuerpo de Bomberos, así como rescatistas voluntarios de la comunidad, acudieron al lugar para brindar auxilio. A su llegada, procedieron a realizar las labores correspondientes para atender a las personas afectadas y asegurar el sitio, con el fin de evitar riesgos adicionales para otros automovilistas que circulaban por la carretera Transpeninsular.

Se reportaron dos personas lesionadas por la volcadura en la carretera Transpeninsular.

Las autoridades y rescatistas confirmaron que, tras la volcadura, dos personas se encontraban involucradas en el accidente. Una de ellas presentó lesiones que requirieron atención médica, por lo que fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a una unidad médica para recibir atención especializada. La segunda persona no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado hospitalario.

Durante las maniobras de auxilio, los equipos de emergencia trabajaron para controlar la situación y permitir que la circulación pudiera restablecerse de manera gradual. Aunque no se detallaron afectaciones mayores a la vialidad, la presencia de las unidades de rescate y el vehículo siniestrado generaron precauciones adicionales para quienes transitaban por la zona en ese momento.

Más adelante, las autoridades aprovecharon el contexto del incidente para hacer un llamado a la ciudadanía que se desplaza por carreteras del municipio y de la región. Señalaron que las condiciones climatológicas, particularmente las lluvias registradas en la zona, incrementan el riesgo de accidentes viales, especialmente en tramos carreteros donde el pavimento puede volverse resbaloso y reducir la visibilidad.

En ese sentido, se exhortó a los conductores a extremar precauciones, disminuir la velocidad y mantener una conducción responsable, sobre todo durante esta temporada.

