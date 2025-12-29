Buscan en Nuevo León a Joven de 19 Años Desaparecida en Texas, Estados Unidos

Autoridades del estado de Nuevo León activaron alerta de búsqueda por una joven mexicana radicada en el estado fronterizo de Texas, Estados Unidos. Se trata de Camila Mendoza Olmos de 19 años de edad, quien fue vista por última vez en el condado de Bexar, en San Antonio, tras salir de su casa el pasado 24 de diciembre.

En las últimas imágenes captadas por una cámara de seguridad se ve que la joven sale de la vivienda, sube a su carro y se va. Vecinos de la joven desaparecida, Camila Mendoza Olmos, han iniciado una búsqueda en el condado de Bexar, en San Antonio, Texas, sin lograr hasta el momento encontrar algún indicio de ella.

Ante la posibilidad de que haya salido de Estados Unidos, sin dar mayores detalles, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) activó la alerta de búsqueda en el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata, adscrita a una unidad de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León para encontrar personas desaparecidas.

Familiares de Camila Olmos piden ayuda para encontrarla

Nora Olmos, tía de Camila Mendoza Olmos, la joven que es buscada en el estado de Nuevo León luego de haber sido reportada como desaparecida el 24 de diciembre en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, dijo que hasta el momento no tienen ninguna pista de su sobrina, por lo que, pide a todos los ciudadanos su apoyo para localizarla con bien.

Si tienen alguna pista, alguna información de algo, que lo compartan; en otros lugares, en fronteras. Se los agradecemos y cualquier información es con las autoridades

Agregó que el caso ya está a cargo del FBI (Federal Bureau of Investigation) en Estados Unidos, la principal agencia de investigación y seguridad nacional del país vecino; mientras que en México, son las autoridades del Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León quienes continúan con el operativo de búsqueda en la región.

Con información de Ceani Mariño y Luis Beza | N+

SHH