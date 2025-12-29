Mueren Dos Trabajadores Aplastados por Máquina en Empresa de Santa Catarina, Nuevo León

Dos trabajadores perdieron la vida la mañana de este lunes 29 de diciembre luego de un accidente laboral ocurrido al interior de una empresa ubicada en la colonia El Lechugal, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con información confirmada por Protección Civil de Nuevo León, el reporte inicial se recibió alrededor de las 9:15 horas, alertando sobre un incidente en el que una máquina industrial aplastó a dos empleados mientras realizaban labores dentro de la planta. A consecuencia del impacto, ambos trabajadores fallecieron en el lugar.

Tras el llamado de emergencia, una unidad de Protección Civil de Nuevo León se movilizó de inmediato al sitio, así como otros cuerpos de auxilio, quienes al arribar confirmaron que las personas ya no contaban con signos vitales. El área fue acordonada para permitir las labores de atención y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni el puesto que desempeñaban dentro de la empresa. Tampoco se han detallado las condiciones en las que ocurrió el accidente ni el tipo de maquinaria involucrada.

Inician investigación por muerte de trabajadores

Autoridades estatales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y establecer si se cumplían con las normas de seguridad industrial dentro del área de trabajo. Asimismo, se dio aviso a las instancias correspondientes para el seguimiento legal y administrativo del caso.

Personal especializado realizará una inspección en el lugar con el objetivo de deslindar responsabilidades y prevenir que se registren hechos similares. La empresa no ha emitido hasta el momento un posicionamiento oficial.

Protección Civil de Nuevo León informó que continuará brindando acompañamiento durante el desarrollo de las investigaciones y reiteró la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los centros laborales para proteger la integridad de los trabajadores.

