Detienen a Creador de Contenido Regio Tras Presunta Pelea en un Bar en San Pedro, Nuevo León

Un creador de contenido fue detenido luego de participar en una riña dentro de un bar, el momento quedó captado en una transmisión en vivo en las cuentas oficiales del implicado. Los hechos se registraron la madrugada de este 28 de diciembre en la zona conocida como Centrito Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El incidente ocurrió cuando el ahora detenido se encontraba sobre una mesa bailando, tal como se observa en el video que circula en redes sociales. En las imágenes se aprecia el momento en que el joven golpea a otra persona, lo que generó confusión entre los asistentes y provocó una rápida reacción en el lugar.

El joven fue detenido mientras realizaba una transmisión en vivo, hecho que fue presenciado por miles de seguidores en tiempo real. El video se interrumpió al momento de la detención, generando una reacción en redes sociales y abriendo el debate sobre la conducta del creador de contenido.

¿Quién fue el creador de contenido detenido en San Pedro?

El detenido se trataría del creador de contenido regiomontano Daniel "N", conocido por sus transmisiones en vivo y dinámicas virales en redes sociales. Hasta el momento se desconoce cual ha sido la sanción aplicada en su contra tras presuntamente alterar el orden en la vía pública. Se espera que en las próximas horas las autoridades sampetrinas den más información al respecto.

En el lugar elementos de seguridad también detuvieron a otra persona identificada como Luis “N”, de 24 años, ambos fueron trasladados a las instalaciones del C2 de San Pedro para determinar su situación legal. Por ahora, se espera que en los próximos días también se conozca la versión formal del creador de contenido sobre los hechos.

