Reportan Robo en Joyería en el Centro de Monterrey; Se Llevan Más de Un Millón de Pesos en Joyas

Empleados de una joyería reportaron ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) el robo de mercancía qué trasciende a más de un millón de pesos. Este presunto robo ocurrió en un local ubicado sobre la avenida Benito Juárez en pleno centro de Monterrey, Nuevo León.

El robo fue reportado durante la mañana de este domingo 28 de diciembre, cuando uno de los empleados llegó a la joyería para comenzar su jornada laboral. Al levantar las cortinas de este establecimiento se percató que una de las paredes fueron realizados dos hoyos, por los que se presume fue por donde entraron los ladrones.

Luego de comenzar a recorrer la joyería, los empleados se percataron que en los aparadores hacían falta nueve charolas las cuales contenían diversas piezas como anillos, esclavas, collares, etcétera. Según dueños de este lugar, el monto robado es de un millón 500 mil pesos.

Investigan robo millonario a joyería en Monterrey

Minutos después llegaron hasta este punto elementos de seguridad y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes comenzaron a recabar información para saber cómo había ocurrido este presunto robo. Hasta el momento, el lugar sigue bajo resguardo de las autoridades para esclarecer los hechos.

Se espera que las cámaras de seguridad del lugar y del C4 de la Policía de Monterrey ayuden para identificar a el o los presuntos implicados en este robo millonario. Se espera que en los próximos días se den más detalles al respecto y se revele la identidad de los presuntos ladrones.

Este no se trataría del primer robo ocurrido durante el mes de diciembre en el centro de Monterrey, ya que el pasado 2 de diciembre se reportó otro caso similar en un negocio de máquinas tragamonedas donde presuntos ladrones ingresaron a las instalaciones por un hoyo en una pared. En este caso el hurto trascendió a los 250 mil pesos.

