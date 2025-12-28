Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Vuelca Auto en Escobedo, Nuevo León

La mañana de este domingo 28 de diciembre se registró la volcadura de un auto luego de chocar contra una señalización sobre la carretera a Laredo cerca en su cruce con Sendero en Escobedo, Nuevo León. Según elementos de rescate, no se descarta que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió cuando un auto de color blanco viajaba presuntamente a exceso de velocidad en dirección al municipio de Ciénega de Flores, el conductor habría perdido el control del vehículo provocando que derribara algunas señalizaciones, lo qué provocó qué se volcara sobre una lateral de esta vía.

Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes llegaron a este punto tras recibir el reporte de este accidente vial. Al interior del auto se encontraba una pareja de aproximadamente 30 años de edad, los cuales fueron trasladados hasta una clínica médica cercana.

Localizan botellas de alcohol en volcadura en carretera a Laredo

Luego de poner a salvo a los dos afectados, elementos de rescate localizaron varias botellas de bebidas alcohólicas cerca del auto, por lo que no se descarta que el conductor de este vehículo viajaba bajo los efectos del alcohol. Se espera que en las próximas horas los elementos de Tránsito de Escobedo acudan a esta clínica para realizarle una prueba de alcoholemia.

La carretera a Laredo solo sufrió el cierre de un carril lateral en dirección al norte, por lo que la vialidad no se vio afectada en este punto. Se espera que en las próximas horas acuda una grúa para retirar el auto volcado y quede bajo a disposición mientras se determina como ocurrió este accidente.

