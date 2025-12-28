Detienen a Presunto Grupo Criminal Tras Regalar Armas de Juguete en Guadalupe, Nuevo León

Un grupo criminal fue detenido este sábado 27 de diciembre luego de ser sorprendidos por elementos de seguridad regalando diversas pistolas de juguete en la colonia Escamilla en Guadalupe, Nuevo León.

Fueron elementos de la Policía de Guadalupe, Fuerza Civil y Guardia Nacional quienes detectaron a cuatro hombres realizando la entrega de juguetes bélicos. Al realizar una investigación, se percataron que los sujeto se transportaban en una camioneta la cual había sido vista en el asesinato de una persona, por lo qué procedieron a detenerlos.

Luego de detener a los cuatro hombres, elementos de seguridad encontraron en la camioneta una maleta de viaje con 144 dosis de sustancias ilícitas, dos armas con 100 balas, pistolas de juguete y muñecas. Los objetos fueron incautados como evidencia en la carpeta de este caso.

Video: Detienen a Presunto Grupo Criminal Tras Regalar Juguetes Bélicos en Nuevo León

Detenidos por regalar juguetes bélicos son relacionados en varios delitos cometidos en Guadalupe

Los cuatro detenidos fueron identificados como Nander “N”, de 18 años, Brayan “N”, de 25 años, Erick “N”, de 27 años y Francisco “N”, de 31 años. Los cuatro hombres serían originarios de varios estados del país como Baja California, Veracruz y Monterrey. Según elementos de seguridad, los cuatro sujetos pertenecen a un grupo criminal el cual tiene presencia a nivel nacional.

Elementos también mencionaron que los cuatro detenidos estarían involucrados en al menos dos ejecuciones y una balacera en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica tras los hechos en los cuales presuntamente están implicados.

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM