Detienen a Madre e Hijo por Transportar Presuntas Sustancias Ilícitas en Monterrey

Una madre y su hijo fueron detenidos luego de que elementos de seguridad los sorprendieran transportando una caja con presuntas sustancias ilícitas en la colonia Nueva Madero en Monterrey, Nuevo León.

Fue durante un recorrido por parte de la Policía de Monterrey cuando elementos de seguridad visualizaron a una mujer y un joven saliendo de una casa abandonada cargando una caja de cartón. Los elementos se percataron que a ambos sujetos se les cayó una bolsa que contenía hierva verde, por lo que detuvieron la marcha de la patrulla para realizarles una revisión.

Luego de revisar el contenido de la caja, policías descubrieron que en el interior se encontraban cuatro bolsas emplayadas que en el interior contenían más hierva verde similar a la marihuana, por lo que de inmediato detuvieron a la mujer y al joven para realizar una investigación en su contra.

Identifican a madre e hijo detenidos en Monterrey

Policías entraron al domicilio de donde salieron los detenidos para investigar lo que se encontraba al interior. Al ingresar, los elementos descubrieron que en este sitio se encontraban más cajas similares a la que la mujer y el joven transportaban por lo que de inmediato se pidió el apoyo de más unidades.

Elementos pidieron identificar a la mujer como Sanjuana “N”, de 42 años de edad, y a su hijo como Sergio “N”, de 17 años de edad. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público donde quedaron a disposición para que se determine su situación jurídica. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso y se revele el contenido de las demás cajas encontradas.

