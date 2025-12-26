Matan a Hombre y Dejan a Mujer Herida en Ataque a Balazos en Juárez, Nuevo León

Un ataque armado registrado durante la mañana de este viernes 26 de diciembre dejó como saldo un hombre muerto y una mujer herida de bala al interior de un domicilio ubicado en la colonia Mirador del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Vecinos de la colonia privada alertaron a las autoridades sobre la presencia de hombres armados y disparos de arma de fuego. Elementos de la Policía Municipal de Juárez, agentes ministeriales y paramédicos de Protección Civil de Juárez arribaron a la vivienda donde confirmaron el homicidio de un hombre y un mujer lesionada.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se trata de una pareja de renteros que fue atacada a balazos al interior de una propiedad que se encuentra en las calles Río Potosí y Río Bravo de la colonia Mirador del Río, en el municipio de Juárez, al oriente del Área Metropolitana de Monterrey.

El hombre de entre 25 y 30 años de edad, quien perdió la vida a causa de los proyectiles de arma de fuego, no ha sido identificado de manera oficial; mientras que, Gloria Larissa de 33 años de edad, la mujer que sobrevivió al ataque armado, fue trasladada a por paramédicos a un hospital con estado grave de salud debido a las heridas de bala.

La zona donde ocurrieron los hechos fue acordonada por la Policía Municipal y agentes ministeriales. Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) arribaron al sitio para iniciar con los trabajos de investigación y determinar cómo ocurrió el homicidio. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por el ataque armado que dejó un muerto y un herido.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

