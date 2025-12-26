Encuentran a Hombre Muerto y con Golpes la Noche de Navidad en Cadereyta, Nuevo León

Un hombre fue encontrado sin vida y con huellas de violencia durante la noche de Navidad en una vivienda ubicada en la colonia Valle del Roble, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Fueron vecinos de la colonia Valle del Roble los que alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre que quedó tendido en el patio de su casa, en la calle Brezo del sector Granados. La víctima de aproximadamente 40 años de edad, presentaba diversos golpes en el cuerpo y la cabeza.

Luego de recibir el reporte, arribaron al lugar elementos de la Policía de Cadereyta y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que, llevaron a cabo el acordonamiento de la zona e iniciaron con las indagatorias correspondientes del caso.

¿Qué se sabe de la muerte del hombre golpeado en la colonia Valle del Roble?

De acuerdo con los primeros reportes, minutos antes, la víctima y otro hombre dedicado a la recolección de basura estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Se presume que discutieron entre ellos hasta irse a los golpes, quedando el primero sin vida en el patio de la vivienda y con visibles huellas de violencia.

Las autoridades continuan investigando cómo ocurrieron los hechos para determinar si se trató de un ataque directo contra la víctima. Hasta el momento, no han dado a conocer la identidad del hombre fallecido ni detalles sobre la persona con la que se encontraba bebiendo antes de perder la vida.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

