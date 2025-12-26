Atacan a Balazos a Barbero y lo Dejan Herido Afuera de su Local en Monterrey

Un barbero quedó lesionado luego de ser víctima de un ataque a balazos durante las primeras horas de este viernes 26 de diciembre, cuando salía de su local ubicado en las calles 3a. de Los Ruteros y Leopoldo González Sáenz, en la colonia Tierra Propia, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con el testimonio de un amigo de la víctima, luego de estar platicando, el barbero salió de su local de corte de cabello, que también es su domicilio, y se quedó afuera unos minutos hasta que hombres vestidos de negro llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon de manera directa.

Luego de cometer la agresión, los hombres armados huyeron con rumbo desconocido y el cuerpo de la víctima quedó tendida sobre la calle con diversas heridas causadas por proyectil de arma de fuego, en espera de la ayuda. Autoridades de seguridad se movilizaron de inmediato hasta la zona, al sur de la ciudad de Monterrey.

Video: Barbero Queda Lesionado Tras Ataque a Balazos en Monterrey

Barbero herido es trasladado al Hospital Universitario

Luego de recibir el reporte de un hombre herido en un ataque a balazos, elementos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja llegaron a las calles 3a. de Los Ruteros y Leopoldo González Sáenz de la colonia Tierra Propia, donde localizaron al barbero herido afuera de su local sobre la vía pública.

Al intentar brindarle los primeros auxilios confirmaron que el hombre se encontraba lesionado, por lo que, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario para su atención médica. La víctima, identificada como José Luis de 38 años de edad, presentaba una herida causada por arma de fuego en el fémur.

La zona fue acordonada por los elementos de Fuerza Civil para llevar a cabo las indagatorias correspondientes y el levantamiento de evidencias que ayuden determinar el móvil del ataque armado. Hasta el momento, los agresores no han sido identificados pero continúan en su búsqueda.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

