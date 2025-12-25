Motociclista Queda Herido de Bala tras Intento de Homicidio en Monterrey

Un motociclista quedó herido de gravedad por proyectiles de arma de fuego, luego de ser víctima de un intento de ejecución por parte de un grupo de hombres armados en las calles de la colonia Croc, en la zona norte del municipio de Monterrey, Nuevo León.

La agresión se registró durante la madrugada del Día de Navidad, este jueves 25 de diciembre, en las calles Rafael Quintero y Emancipación Proletaria de la colonia Croc. Presuntamente, el hombre que conducía una motocicleta, se encontró con sujetos armados con los cuales ya tenía conflictos, mismo que le dispararon de manera directa.

Luego de reportarse el ataque armado, elementos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja arribaron hasta la colonia Croc para brindarle los primeros auxilios al hombre que resultó herido de bala. Hasta el momento, no hay detenidos por este hecho, pero las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Debido a las heridas de bala que presentaba el motociclista a causa del ataque armado, los paramédicos decidieron trasladarlo de urgencia a un hospital cercano para su atención médica.

La víctima, identificada como Enrique de 31 años de edad, presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el cuello con salida por el hombro. De acuerdo con lo informado por los médicos, su estado de salud es reportado grave. Se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles del caso.

