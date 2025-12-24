Se Registra Movilización por Camioneta Sospechosa en Calles de Monterrey, NL

Una movilización de elementos de la Policía Fuerza Civil se registró en el municipio de Monterrey luego de la detección de una camioneta que circulaba sin placas oficiales de Nuevo León, lo que derivó en el cierre parcial de vialidades y la intervención de autoridades municipales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los hechos ocurrieron cuando oficiales estatales marcaron el alto a una camioneta color gris que no contaba con placas de circulación. A simple vista, el vehículo portaba una placa de cartón, presuntamente de una organización afiliada a la ONAPAFA, situación que motivó la revisión preventiva por parte de las autoridades.

Tras la detención del vehículo, elementos de Fuerza Civil acordonaron el área mientras realizaban las labores de inspección, a fin de descartar cualquier situación de riesgo. Minutos más tarde arribaron unidades de Movilidad y Tránsito del municipio de Monterrey, quienes procedieron al cierre temporal de varias calles para apoyar en el operativo y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

No se registraron personas detenidas

Durante la movilización no se confirmó la detención de personas ni se informó de manera oficial sobre el contenido del vehículo; sin embargo, se pudo observar que algunas mujeres retiraron del interior de la camioneta diversas bolsas de regalo y paquetes de papel higiénico, antes de que el vehículo fuera asegurado por completo.

Finalmente, la camioneta fue retirada del sitio mediante una grúa y trasladada a un corralón municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones administrativas y determinar su situación legal.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales y municipales no habían emitido un boletín informativo oficial. Se espera que en las próximas horas Fuerza Civil y la Dirección de Movilidad y Tránsito de Monterrey brinden información adicional sobre este operativo y confirmen si se derivarán sanciones o procedimientos legales relacionados con el vehículo asegurado.

