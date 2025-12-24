Policía de Monterrey Libera a 18 Detenidos por Faltas Administrativas Como Regalo de Navidad

La mañana de este miércoles 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, la Policía de Monterrey liberó a 18 personas que se encontraban bajo arresto administrativo, entre ellas una mujer, como parte de una acción especial para que pudieran pasar la Nochebuena con sus familias.

Los detenidos cumplían sanciones por faltas administrativas, por lo que se determinó permitirles salir antes del tiempo establecido, sin que esto representara alguna irregularidad en su situación legal. La liberación se realizó alrededor de las 12:00 horas, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey, a través del área de Justicia Cívica.

Las personas beneficiadas se encontraban recluidas en las celdas municipales cumpliendo arrestos administrativos y, tras esta medida, se les permitió retirarse a sus hogares de manera anticipada. Autoridades señalaron que esta acción forma parte de una tradición que se lleva a cabo cada 24 de diciembre, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar durante una de las fechas más significativas del año.

¿Qué delitos cometieron las personas liberadas por Nochebuena?

En un comunicado se aclaró que esta medida únicamente aplica para personas detenidas por faltas administrativas, como alteración del orden público u otras infracciones menores, y no para quienes hayan sido arrestados por algún delito mayor. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey destacó que este tipo de decisiones buscan reforzar valores sociales y humanos, sin dejar de lado el respeto a la ley.

La autoridad municipal mencionó que este acto no implica impunidad ni cancelación de sanciones, sino un ajuste en el tiempo de cumplimiento del arresto, el cual se realiza bajo criterios establecidos y con la supervisión de las autoridades correspondientes. Además, comentaron que se mantiene la vigilancia habitual en la ciudad durante las celebraciones decembrinas.

